Elan de solidarité flamande dans les zones touchées par les inondations

On entendait beaucoup parler flamand, ce dimanche, aux alentours de la station d’épuration de Wegnez, à Pepinster, où l’ASBL River Cleanup, basée à Anvers, s’est associée à l’ASBL Be Wapp pour aider la protection civile, le contrat de rivière Vesdre, les communes et les riverains à déblayer les tonnes de déchets laissés par les inondations de cet été. Les deux mettent sur pied des actions de grand nettoyage des déchets sauvages, rassemblant les bénévoles en Wallonie (pour Be Wapp) et partout dans le monde (pour River Cleanup, qui a mené notamment des opérations en Albanie, en Indonésie ou encore au Cameroun). Mais depuis les inondations, elle mobilise en Wallonie, et en particulier ce dimanche pour la journée mondiale des rivières.