Remco Evenepoel à l’attaque aux Mondiaux: «J’ai fait le boulot à fond, dommage qu’on ne soit pas sur le podium» (vidéo)

Remco Evenepoel a été un des moteurs de l’équipe belge dans la finale du championnat du monde, dimanche à Louvain. Le cadet de la sélection tricolore s’est mis totalement au service de Wout van Aert en imposant un tempo très élevé dans le groupe de tête qui comptait les principaux favoris du jour. Il a lâché prise à 25 kilomètres de l’arrivée, dans la côte du Keizersberg.

« J’ai fait ce qu’on m’a demandé, j’avais confiance que Wout pouvait s’imposer dimanche à Louvain », a commenté Remco Evenpoel. « J’ai parlé avec lui à la mi-course et je lui ai dit que, quand je roulais à l’avant, il pouvait venir me demander ce qu’il voulait. Il m’a dit, juste avant le Smeysberg, de rouler un tempo élevé pour créer un grand écart avec le groupe derrière nous. J’ai eu très dur dans cette côte, mais j’ai fait le boulot, à fond. On a bien travaillé. C’est dommage que nous ne soyons pas sur le podium, que nous n’ayons pas le maillot arc-en-ciel. »