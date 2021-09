Coronavirus: quatre arguments pour une troisième dose aux plus de 65 ans

Le Conseil supérieur de la santé la recommande pour les plus de 65 ans et les résidents de maisons de repos. Ce sera « une arme de plus », selon l’intensiviste Philippe Devos, pour revenir au plus vite à une vie normale.

La population belge qui a reçu deux doses de vaccin ARNm contre le covid-19 est, selon le Conseil supérieur de la santé, « suffisamment protégée », mais les experts estiment aujourd’hui qu’une « dose supplémentaire » est recommandée non seulement pour les résidents des maisons de repos et de soins, des appartements de service, et pour les personnes des établissements résidentiels pour personnes handicapées et des établissements gérontopsychiatriques, mais aussi pour toutes les personnes de plus de 65 ans. Parmi les arguments développés, épinglons les quatre principaux.

1