La Suisse dit oui au mariage et à l’adoption pour les couples gays

C’est une page d’histoire qui s’écrit pour la Suisse. Ce dimanche, le pays s’est prononcé largement en faveur de l’ouverture du mariage civil, de la procréation médicalement assistée et du droit à l’adoption aux couples homosexuels. Un grand ouf de soulagement pour les concernés, qui craignaient un débat plus virulent, à l’image de la France en 2013. Lors du référendum organisé ce dimanche, le oui a recueilli 64,1 % des voix. Et, surprise, même les cantons historiquement conservateurs ont voté pour.

En Suisse, où les couples homosexuels pouvaient seulement contracter des « partenariats enregistrés » – du même type que la cohabitation légale en Belgique ou le Pacs en France –, le Parlement a approuvé fin 2020 le mariage homosexuel. Ses opposants issus des milieux conservateurs ont alors lancé un référendum pour tenter de le bloquer, mais il a abouti dimanche à presque deux tiers de votes favorables au mariage homosexuel.