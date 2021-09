Le spectre du pass sanitaire a-t-il fait s’envoler les chiffres belges de vaccination?

Plutôt faux. 4.000 rendez-vous pris en 24 heures en Wallonie suite à l’annonce de l’élargissement du pass. C’est cinq fois plus que la veille, mais on est loin d’un « boom » à la française. A Bruxelles, la mesure annoncée le 7 septembre dernier n’a, pour l’instant, pas le moindre impact sur les chiffres de vaccination.

Christie Morreale était d’humeur joyeuse, ce dimanche matin. Sur Twitter, la ministre wallonne de la Santé se félicitait de l’impact de la dernière mesure anti-covid annoncée par son gouvernement : l’extension du « pass sanitaire ». Pardon, du « Covid safe ticket », comme on dit chez nous. En Wallonie, ce sésame sera réclamé dans les salles de sport, les restaurants ou les dancings « dans le courant du mois d’octobre ». Le temps de solliciter les avis du Conseil d’Etat et de l’Autorité de Protection des données, puis de faire voter par le Parlement un décret en bonne et due forme. Mais l’annonce de ce pass élargi, faite jeudi dernier, a déjà convaincu une série de Wallons d’opter pour le vaccin. Ce qui réjouit la ministre socialiste. « 24h après l’annonce, on a enregistré cinq fois plus de rendez-vous pour aller se faire vacciner », peut-on lire dans son tweet.