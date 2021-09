Wout van Aert, 11e des Mondiaux: «L’équipe a été excellente, mais je n’avais simplement pas les jambes» (vidéo)

Wout van Aert, grand favori du championnat du monde dimanche, n’a pas réussi à atteindre son objectif de médaille d’or. Il s’est montré très déçu, n’ayant pas pu disputer la finale comme il le souhaitait. « Je suis humain et le cyclisme est très dur », a-t-il expliqué. Le leader de l’équipe belge a toutefois souligné le travail de son équipe et l’ambiance extraordinaire des championnats du monde à Louvain.

« Ce fut une course très exigeante, il a fallu rouler vite dès le début de course », a expliqué Wout van Aert. « Si on considère le moment crucial, la finale, on voit que Julian Alphilippe était le plus fort de tous, il a placé plusieurs attaques et a été le seul à pouvoir le faire. À la fin, il était impossible de répondre ».