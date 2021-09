Mondiaux de cyclisme: Remco Evenepoel, pompier et pyromane

Le Brabançon a tellement durci la course qu’il a fait craquer… Wout van Aert.

Le rôle le plus ingrat lui avait été attribué, celui de réagir à chaque mouvement de la concurrence, puis ensuite d’imprimer un rythme infernal en tête de course. Remco Evenepoel a fait tout cela, en tenant sa promesse de donner l’assist à Wout van Aert. Sauf que le Campinois était finalement moins fort que son cadet, emprisonné dans sa mission de pompier de service et de pyromane à la fois.

On ne refait jamais une course mais comment aurait roulé le Brabançon s’il avait lui aussi bénéficié d’une protection rapprochée ? Nul ne le saura, même s’il aurait été utile que le sélectionneur s’en occupe à un moment donné, ou Van Aert lui-même s’il sentait « qu’il était moins bien ». On a vu Thomas Voeckler se porter à la hauteur d’Alaphilippe, pour l’équipe de France, il aurait été opportun d’assister au même recadrage pour l’équipe de Belgique.