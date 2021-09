Un manque de réalisme fatal à l’Union, battu par l’Antwerp

L’Union n’avait que ses yeux pour pleurer ce dimanche après-midi à l’heure de quitter le stade Marien. Car elle sait qu’elle est passée à côté de la poule aux œufs d’or. Elle aurait en effet pu prendre la tête du championnat en cas de victoire contre l’Antwerp. Et elle en a clairement eu la possibilité. Les possibilités même. Mais les Saint-Gillois ont raté énormément d’occasions et se sont fait punir par une équipe anversoise beaucoup plus réaliste, beaucoup plus expérimentée, tout simplement.

Vingt tirs dont onze cadrés, dix corners, mais seulement un but marqué. Les statistiques du match sont frappantes, et révélatrices à la fois : l’Union a galvaudé et peut s’en mordre les doigts. Car en Division 1A, qui plus est contre une équipe du calibre de l’Antwerp, cela ne pardonne pas. Les Saint-Gillois l’auront durement appris à leurs dépens ce week-end et repartent de cette rencontre groggys, totalement sonnés et avec d’immenses regrets dans leur besace. Car durant la plus grande partie du match, ce sont eux qui ont fait le jeu et qui se sont créé les meilleures occasions.