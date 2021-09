Wout van Aert: «Je suis humain, seulement humain»

Les attentes étaient immenses, elles ne l’ont pas effrayé. Mais Wout van Aert, profondément déçu pour l’équipe et le public belges, n’était pas capable de les transformer en or.

« Merci ». Cinq lettres, un tout petit mot qui peut paraître insignifiant mais qui pourtant, est éloquent. Il résume ce que Wout van Aert est au plus profond de lui, ce qu’il représente pour le cyclisme des années 2020. Un champion humble et orgueilleux, tout à la fois, et ces qualités ne s’excluent évidemment pas.

Visage creusé par plus de six heures d’efforts, front plissé par la déception, le Campinois semblait exténué alors que les notes de La Marseillaise s’élevaient dans le ciel louvaniste. Mais il gardait suffisamment de lucidité pour admettre la supériorité du champion du monde, « le plus costaud de nous tous », et d’honnêteté pour admettre qu’il n’a pas été à la hauteur de sa mission. Du défi, immense, qui lui était soumis. Des espoirs d’une équipe belge qui s’est totalement dépouillée pour lui. Des attentes de la Belgique du vélo, qui misait sur lui pour prendre le relais de Philippe Gilbert, qui restera donc douze mois de plus le dernier Belge à avoir enfilé la tunique irisée (2012).