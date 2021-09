Hockey: l’Orée montre les dents tandis que le Léopold et le Watducks sont toujours à la peine

Les joueurs de Xavier De Greve occupent la tête de la division d’honneur et démontrent qu’ils ont bien les armes pour lutter avec les meilleurs cette saison. En revanche, les Ucclois et les Brabançons ont dû patienter pour arracher un seule petit point.

Orée – Racing : 4-3. La rencontre au sommet de cette 5e journée de championnat a tenu toutes ses promesses. Le choc entre l’Orée et le Racing a été passionnant d’un bout à l’autre. Il ne fallait d’ailleurs que 13 minutes à Timothée Clément pour lancer les hostilités en envoyant un obus sur penalty dans le plafond de Jeremy Gucassoff. L’équipe locale contrôlait le premier quart d’heure et démontrait toute son envie de plier au plus vite la rencontre du jour. A la 24e minute, c’est Tanguy Cosyns qui démontrait, lui aussi, son expertise sur penalty. Après la pause, les Ucclois conservaient leur emprise sur le match mais ils ne parvenaient pas à prendre l’avantage au marquoir malgré plusieurs possibilités. Un manque d’opportunisme qui se payait cash puisque sur un contre rapide, Timothée Clément ne se posait pas de question pour inscrire son 2e but de l’après-midi (41e) avant que Dorian Thiery (53e) ne place son équipe sur du velours. Mais le Racing n’était pas prêt à baisser les bras.