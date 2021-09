Mondiaux de cyclisme: Julian Alaphilippe douche le rêve belge

La victoire, magistrale, de Julian Alaphilippe doit atténuer la déception, immense, de la Belgique. Là, comme ça, à Louvain, de but en blanc, le raisonnement peut paraître tarabiscoté. Voire gentiment aventureux tant la gifle marque la joue, chauffe l’oreille au point d’en arracher quelques larmes chez une sélection nationale qui ne ressort de l’effort louvaniste qu’une quatrième place de Jasper Stuyven et des plissements de front niveau tactique. Un peu comme ces pinces qui, sur les fêtes foraines, promettent monts et merveilles, caressent le rêve avant, inévitablement et dans une avalanche de frustration, de desserrer leur étreinte, libérant le Graal devenu soudainement inaccessible.