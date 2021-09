Kim Clijsters va faire son grand retour sur le circuit plus d’un an après son dernier match disputé à l’US Open 2020.

Cela fait exactement 391 jours que Kim Clijsters attend ce retour à la compétition ! Notez qu’elle avait bien patienté plus de 7 ans (de 2012 à 2019) pour annoncer ce fameux « Kimback » qui lui a rapporté, jusqu’à présent, plus d’ennuis (genoux, abdos, covid-19) que de plaisir avec, au total, seulement trois matches officiels disputés pour autant de défaites (Muguruza, Konta et Alexandrova).