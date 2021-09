Elections allemandes: un fauteuil pour deux prétendants

Les sociaux-démocrates et les conservateurs, pratiquement ex aequo, réclament tous les deux la chancellerie. Les tractations pour la formation d’un gouvernement devraient durer plusieurs mois.

Olaf Scholz (SPD) et Amin Laschet (CDU) au coude à coude dimanche soir. - D.R.

On ne connaîtra pas le prochain chancelier avant plusieurs semaines ! Les résultats étaient tellement serrés dimanche soir qu’il faudra sans doute attendre le début de la semaine pour y voir plus clair. « Tout est possible », titrait dimanche soir la presse allemande.

Avec aux alentours de 25 % des voix pour chacun des deux grands partis de la coalition sortante, au moins trois coalitions différentes seront possibles, y compris la poursuite de la « grande coalition » (conservateurs et sociaux-démocrates) dont les Allemands ne veulent pourtant plus entendre parler (12 ans avec Merkel).