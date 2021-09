Julian Alaphilippe, champion du monde pour la 2e année consécutive: «Le cyclisme est un sport d’instinct»

Julian Alaphilippe a attaqué à trois reprises, chaque fois que la route s’élevait, jamais longtemps, mais suffisamment pour « bouger », comme aime le dire le Français, ses concurrents. Certains pensaient déjà, en le voyant ainsi manœuvrer, qu’il préparait quelque chose pour son ami Florian Sénéchal, bien disposé à sprinter avec les autres favoris. C’était mal connaître le Montluçonnais, irrésistible, en parfaite gestion avec lui-même et son objectif. Flèche wallonne, maillot jaune du Tour, champion du monde : le Français n’a pas manqué la cible, ou en tout cas très rarement, au cours de cette saison qu’il termine de la plus belle des manières avant d’aller montrer son maillot aux Lombards, entre Côme et Bergame.