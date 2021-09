Joshua Zirkzee après le partage d’Anderlecht à Ostende: «Nous aurions dû gagner ce match»

À nouveau titulaire en pointe de l’attaque mauve, Joshua Zirkzee restait sur sa faim après le nul concédé sur la pelouse d’Ostende ce dimanche. « Je quitte Ostende avec un double sentiment. Nous aurions toujours dû gagner ce match. Nous aurions dû marquer plus de goals. J’aurais d ailleurs pu en inscrire trois. L’exclusion injustifiée de Kouame nous a donné un coup de boost. »

Ce partage face aux Côtiers laisse un goût amer à l’attaquant néerlandais. « Je suis évidemment heureux d’avoir inscrit mon quatrième but pour Anderlecht et ce partage est beau quand on pense que nous étions menés 2-0 à dix contre onze. Mais on a gaspillé deux points. Étais-je plus motivé parce que j étais réserviste au Standard ? Je suis toujours motivé… »