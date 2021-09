Battus par Malines, les Zèbres loupent le coche

Avec les résultats des matches joués plus tôt ce week-end, le Sporting savait en débutant la partie qu’il avait une magnifique occasion de faire une très bonne opération en haut de tableau s’il parvenait à battre Malines. « On voudra que ce match contre Malines soit notre meilleur jusqu’ici », pointait Edward Still, vendredi. Et il n’en fut rien pour les Carolos qui ont probablement livré leur moins bonne prestation de la saison. Battu de façon imméritée par le FC Bruges, le Sporting a enchaîné une deuxième défaite face à Malines, qui n’a rien volé aux Carolos. « On s’est créé des occasions en début de match comme on l’avait voulu et dans le jeu ça a été », expliquait Edward Still qui veut que ses joueurs « apprennent de ça ».