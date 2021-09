Formule 1: Lewis Hamilton, le magnifique centenaire

Lando Norris, parti en pole, a loupé sa première victoire en Formule 1 à cause d’une erreur stratégique. Sous la drache, Max Verstappen en a profité pour chausser des pneus plus efficaces : de la dernière place sur la grille, le Hollandais est remonté au deuxième rang. Hamilton reprend la tête du championnat pour deux points.

Jusqu’au 45e des 53 tours de la piste de Sotchi, l’audimat luttait contre un ennemi implacable : la digestion dominicale. Heureusement, les gargouillis ont battu en brèche à dix révolutions du drapeau à damier. C’est la pluie, d’abord sur une partie du tracé puis bien plus tenace, qui a complètement chamboulé les plans de Lando Norris. Jusque-là, l’Anglais s’était montré impérial. Parti de la pole, le pilote McLaren avait creusé un écart suffisant sur Lewis Hamilton dont la Mercedes semblait, de toute façon, un peu moins performante. Lando commençait à goûter le champagne de la victoire, celui que son équipier Daniel Ricciardo avait bu à Monza quinze jours plus tôt, quand la météo s’est occupée du classement et du suspense.