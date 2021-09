Daniel Maldini, l’héritier atypique d’une prestigieuse famille

Pour la première fois de l’histoire en Serie A, trois générations d’une même famille ont fait parler la poudre par la grâce d’un certain Daniel Maldini.

D’un point de vue belge, l’assist d’Alexis Saelemaekers pour Brahim Diaz est intéressant dans l’optique du Final Four de la Ligue des Nations début octobre. Même s’il est synonyme de victoire sur le terrain de La Spezia, ce but est un détail au regard de l’identité du premier buteur milanais, samedi, au Stadio Alberto Picco. Pour la première fois de l’histoire en Serie A, trois générations d’une même famille ont fait parler la poudre par la grâce d’un certain Daniel Maldini.

Forcément, quand on parle de la « dynastie » Maldini, on touche au cœur de l’histoire des Rossoneri. La Gazzetta dello Sport ne pouvait pas mieux l’exprimer en titrant « À jamais Maldini », évoquant un véritable conte de fées pour le teenager (19 ans) buteur pour sa première titularisation au sein de l’élite transalpine avec son équipe formatrice (Daniel avait déjà commencé un match le 10 décembre 2020 en Europa League au Sparta Prague).