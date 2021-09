«Keep, drop and try»: les trois points d’attention du début de saison

Il en va en basket et dans chaque club à l’abord d’une nouvelle saison comme dans tout projet qui s’est donné un objectif : pour avancer et avoir une chance de l’atteindre, il y a chaque semaine des points d’attention spécifiques qui méritent réflexion. Des enseignements à conserver, d’autres à abandonner et des chantiers sur lesquels travailler… « Keep, drop and try » : en anglais, la langue du basket, c’est l’axe retenu par Jacques Stas, notre consultant, dans sa première chronique consacrée à la BNXT League qui a commencé vendredi et s’est poursuivie dès ce dimanche.