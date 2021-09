Fermeture de deux sites D’Ieteren: 103 emplois sont menacés

D’Ieteren a annoncé, lundi, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, son intention de fermer le D’Ieteren Center Mail à Ixelles et la carrosserie Wondercar située à Drogenbos. Cette intention pourrait affecter 103 emplois sur un effectif total de 386 dans l’ensemble des D’Ieteren Centers. La fermeture de ces sites est prévue pour le 31 décembre. La phase d’information et de consultation liée à la loi Renault et à législation en matière d’intention de fermeture de divisions d’entreprise a débuté.

Le 9 juin dernier, la direction avait entamé des négociations avec la délégation syndicale afin d’aligner partiellement les conditions d’emploi à celles du marché, pour amener l’activité des D’Ieteren Centers à la rentabilité et préserver au maximum l’emploi. « Au terme de quatre mois de discussions et d’un référendum tenu le 22 septembre dernier rejetant la proposition de la direction, celle-ci doit envisager de fermer ses deux sites structurellement déficitaires », explique la direction.