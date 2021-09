Gratuité des transports en commun: François De Smet, président de Défi, réagit à la proposition de Paul Magnette

Le président de Défi François De Smet a à son tour réagi lundi matin au micro de Bel RTL à la suggestion du président socialiste Paul Magnette de rendre les transports en commun gratuits pour tous.

« C’est assez curieux comme idée, car on sait que ce qui rebute les gens de prendre les transports en commun, ce n’est pas tellement le prix du billet mais plutôt la faiblesse du réseau », indique François De Smet, dont le parti est dans la majorité (avec le PS, entre autres) à Bruxelles. Il n’est « pas opposé à une certaine gratuité pour par exemple les pensionnés et les étudiants », mais estime que s’il reste de l’argent à investir, il faut absolument l’injecter dans le réseau en lui-même, les véhicules, de nouvelles lignes, etc.