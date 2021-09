Un second Colruyt Professionals ouvre ses portes au sud de Bruxelles

Un peu plus d'un an après une première ouverture sur le site de D'Ieteren Meiser à Schaerbeek, Colruyt ouvre un second magasin destiné aux professionnels à Drogenbos, à la frontière d'Anderlecht, annonce l'enseigne lundi dans un communiqué.