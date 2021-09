Bertrix veut réduire ses déchets et favoriser le commerce local

Tendre vers le « zéro déchets » et aider les commerces locaux, c’était un des fils conducteurs du programme électoral communal de la liste du bourgmestre Mathieu Rossignol. Avec le projet de plateforme « zéro déchets », la commune ardennaise passe au concret avec ce double objectif dans la mire, en collaboration avec une série de partenaires dont Idélux Projets publics, et les sociétés Joyn et Letsgocity. Mais le premier pas avait été de participer à un appel à projets lancé par la Région wallonne début 2019 et d’obtenir dans la foulée le Smart Award Digital Wallonia.