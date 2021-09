Mediahuis veut racheter le groupe allemand AVG

Mediahuis, le groupe qui détient notamment De Standaard et Het Nieuwsblad, mène des négociations de rachat avec la société allemande Aachener Verlagsgesellschaft (AVG), propriétaire des journaux Aachener Zeitung et Aachener Nachrichten, annoncent les deux sociétés lundi dans un communiqué commun. Si l'acquisition se concrétise, Mediahuis s'implantera en Allemagne pour la première fois.

Selon les deux parties, les entretiens se déroulent dans un "climat constructif et de confiance". Toutes deux espèrent clore bientôt les négociations.

La société allemande AVG détient 70% des actions de Medienhaus Aachen. Outre les titres de journaux précités, l'entreprise possède également des services de radio, d'impression et de poste. La société, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 80 millions d'euros, emploie 400 personnes.

"Après le déploiement de notre groupe en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande et, depuis l'année dernière, au Luxembourg, l'expansion de nos activités dans la région allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie est une prochaine étape logique", explique le PDG de Mediahuis, Gert Ysebaert.

"Non seulement la région correspond géographiquement à nos activités existantes, mais nous avons également trouvé en Aachener Verlagsgesellschaft un partenaire potentiel solide, doté de marques et de personnes fortes, qui peut apporter une grande valeur ajoutée à notre portefeuille et à notre organisation", a-t-il ajouté.