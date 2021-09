Faouzia Charfi: «La rupture entre l’islam et les sciences est nécessaire»

Faouzia Charfi, professeure à l’Université de Tunis, revisite dans « L’islam et la science » l’histoire des sciences en pays d’islam, de l’ouverture à l’assujettissement à des fins pratiques et religieuses.

ENTRETIEN

Faouzia Charfi trace dans son dernier essai L’islam et la science. En finir avec les compromis, publié chez Odile Jacob, l’évolution de l’enseignement des sciences dans les pays du monde musulman : les avancées réalisées par les savants, le déclin des sciences arabes et les limites des réformistes musulmans qui ont fait le choix de la conciliation entre l’islam et la science. La physicienne et professeure à l’Université de Tunis dénonce la tromperie de l’islamisation des connaissances et appelle à une séparation entre la sphère religieuse et la sphère scientifique.