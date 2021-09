«Loco»: Natacha Belova et Tita Iacobelli, à la folie!

Après le succès de « Tchaïka », les créatrices s’aventurent une nouvelle fois aux confins de la démence dans « Loco ». Ovationnée au Festival Mondial de la Marionnette de Charleville-Mézières, la pièce débarque à Bruxelles et Louvain-la-Neuve.

Ovation debout. Pluie de vivats. Tsunami d’applaudissements. Ce week-end, à Charleville-Mézières, la première de Loco (« fou » en espagnol) a reçu un accueil à l’image de son titre : du délire ! Créée au Festival mondial de la marionnette, avant une tournée imminente en Belgique, la nouvelle création de Natacha Belova et Tita Iacobelli prend son envol sous les meilleurs augures. Après avoir déjà arpenté les abîmes de la folie dans Tchaïka (meilleur seul en scène aux Prix Maeterlinck en 2019), pièce inspirée de La Mouette de Tchékhov pour explorer les gouffres vertigineux de la vieillesse et du théâtre, les deux créatrices s’aventurent à nouveau à la lisière de la démence avec Loco, inspiré de Nicolaï Gogol et de son Journal d’un fou