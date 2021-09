Carte blanche: sens de la fête ou fête à contresens en Fédération Wallonie-Bruxelles?

Le sens de la fête risque de n’être guère présent dans le cœur et la tête de nombreux francophones lassés par une crise sanitaire qui n’en finit pas de finir. Le masque est loin d’être tombé tant à Bruxelles qu’à Liège et, partout, le ticket gagnant se décline désormais en QR code.

La Fédération Wallonie Bruxelles, elle aussi, s’interroge sur le sens même de son existence alors qu’elle est au bord de la faillite, au bout de toutes ses ressources et plongée dans un abîme de dettes.

Par ailleurs, elle est rongée de l’intérieur par des courants régionalistes qui la conduisent dans un sens unique, historique, minant irrévocablement son avenir.

Que dire de l’enseignement promis à un plan d’excellence aussi prometteur que nécessaire, mais qui tarde à se concrétiser.

Une liberté chèrement payée

Plutôt que d’être conviées à une fête de l’esprit, la majorité des écoles, pour leur faire payer leur liberté d’enseigner, vont connaître une nouvelle injustice aussi flagrante qu’anticonstitutionnelle : en cause, une répartition aussi inique que vexatoire des moyens financiers en provenance de l’Union européenne pour la rénovation des bâtiments scolaires.

Comment comprendre qu’au nom d’idéologies du 19e siècle traquant les écoles chrétiennes, le gouvernement de la FWB PS -MR-Ecolo répond si illégalement et si injustement aux besoins du 21e siècle en termes de bâtiments scolaires dignes de ce nom pour plus de la moitié des élèves. Leurs parents ont commis une grave erreur, aux yeux de certains, en confiant leurs enfants à des écoles libres confessionnelles ou non.

Et tant pis si celles-ci obéissent aux mêmes normes que les écoles publiques ou si elles délivrent les mêmes diplômes que leurs consœurs officielles, elles doivent endurer l’arbitraire d’une majorité politique peu respectueuse des principes d’égalité de traitement et de liberté d’association réfutant au passage le droit intangible de la propriété.

Le Conseil d’État a beau l’avoir vertement dénoncé dans son avis préalable.

Une opposition démocratique humaniste a bien tenté de sauver cette réforme par des amendements aussi justifiés qu’opportuns. Rien n’y fit !

Une majorité aveuglée par son nombre, sourde à toutes les mises en garde juridiques, n’a rien voulu entendre. Pire, elle resta désespérément muette dans son devoir démocratique de répondre aux leçons de droit énoncées en Commission parlementaire.

Il n’est pas trop tard, mais...

Aujourd’hui il est encore temps pour la majorité des élus francophones d’honorer notre Constitution en adoptant ce mercredi en séance plénière les corrections salutaires défendues par le CDH. Ces propositions sont simplement respectueuses des valeurs fondatrices de notre pays d’égalité de traitement et du libre choix d’une majorité de parents.

À défaut, ceux-ci ou les écoles qu’ils fréquentent n’auront d’autre issue que de saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir l’annulation de ce funeste décret. Les décisions récentes et concordantes de la Cour suprême de notre pays leur donnent toutes les chances de l’emporter et d’obtenir gain de cause d’ici quelques mois.

Une grosse prise de risque

Le droit aura alors eu raison d’une majorité PS-MR-Ecolo qui, sans raison légitime, se sera entêtée dans un contresens juridique au risque même de perdre les crédits européens si nécessaires à une Fédération tant désargentée.

La responsabilité de ce gouvernement sera alors aussi inexcusable sur le plan politique que catastrophique sur le plan de la rénovation des bâtiments scolaires.

Cette Fédération porte décidément mal son nom tout aussi incapable d’unir Wallonie et Bruxelles que de fédérer selon les formes légales requises les différents réseaux d’enseignement par la mobilisation en temps utile de ressources aussi rares que précieuses pour le confort de tous ses élèves.

Pour eux, l’heure n’est décidément pas à la fête quand les choix politiques posés s’exonèrent de tout sens de l’état ou de simple bon sens !

Ce lundi, à quoi bon avoir le sens de la fête si nous sommes appelés à fêter un contresens !