D’autres idées pour contrer le réchauffement climatique

Capter et stocker le CO2 de l’air

Construire un immense aspirateur dont les ventilateurs géants captent le CO2 dans l’air ambiant avant de le stocker, c’est ce que fait la start-up suisse Climeworks. Sa dernière installation, Orca, située à Hellisheidi, en Islande, est la plus grande infrastructure de captage au monde, avec 4.000 tonnes de CO2 aspirées par an. Celui-ci est ensuite mélangé à de l’eau puis injecté à 1.000 mètres de profondeur dans des roches basaltiques. Grâce au processus de minéralisation naturelle qui s’opère alors, le dioxyde de carbone se transforme en pierre en quelques années. La technologie est éprouvée, mais reste modeste : Orca permet de compenser les émissions annuelles de 870 voitures… Le coût est élevé et il faudra des décennies pour opérer cette forme de captage à grande échelle.