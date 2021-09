Agnès Callamard (Amnesty): «Les compagnies pharmaceutiques ont créé une pénurie artificielle de vaccins»

La secrétaire générale d’Amnesty international appelle à une justice vaccinale au niveau mondial et au don de deux milliards de vaccins aux pays les plus pauvres d’ici à la fin de l’année.

Entretien

Les groupes pharmaceutiques qui produisent les vaccins contre le covid alimentent-ils une crise des droits humains ? C’est en tout cas ce qu’avance l’ONG Amnesty international qui dénonce la création d’une pénurie de vaccins « tout à fait prévisible et dévastatrice » en ne donnant pas la priorité aux pays les plus pauvres. Selon l’ONG Human Rights Watch, les pays riches administrent aujourd’hui cent fois plus de doses que les pays pauvres. Plus que la moitié de la population du monde n’a pas encore reçu de première dose. L’ONG appelle entreprises et gouvernements à « changer de cap » pour fournir deux milliards de vaccins aux pays à faibles et moyens revenus d’ici à la fin de l’année.