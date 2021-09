50 heures de matière condensées en 66 minutes

L’émission #Investigation de ce mercredi soir aurait pu s’appeler « Gazon pourri », comme l’avait d’abord suggéré Thierry Luthers. Elle s’intitulera finalement « Le milieu du terrain », un habile jeu de mots emprunté, avec son autorisation, à Denis Robert, auteur d’un livre sur le foot anglais, en 2006.

C’est Ophélie Fontana qui présentera l’émission, où le texte écrit par Thierry Luthers et Patrick Remacle sera lu, en voix off, par le comédien David Murgia. Bien aidés à la production par Frédéric Decoux et au service documentation par Isabelle Christiaens, notamment, Thierry Luthers et Patrick Remacle ont, durant leurs deux années d’enquête, fabriqué 50 heures de matière, ramenées à 66 minutes pour le format du documentaire. Initialement, l’interview de Pierre François faisait deux heures, tout comme celle d’Abbas Bayat. Et c’était à peine moins pour Mehdi Bayat ou pour Roland Duchâtelet.