Sans Nicholson, le Sporting Charleroi n’est pas assez d’attaque

Après la défaite du Sporting dimanche soir, le nom de Shamar Nicholson revenait comme une rengaine dans les commentaires. Rarement, un joueur aura brillé si fort par son absence. « On aurait été tous contents si Nicholson avait joué. Mais il n’a pas joué et on ne va pas chercher d’excuse là où il n’y en a pas », jugeait cependant Edward Still. De fait, le Sporting a déjà évolué plusieurs fois cette saison sans son Jamaïcain. Cela ne l’avait pas empêché de tromper la défense ostendaise à trois reprises. Plus récemment, à Gand, durant la première heure de jeu, les Carolos avaient inscrit 2 buts (victoire 2-3 au final) tandis que leur buteur restait sur le banc.

Mais il faut reconnaître que, face à un bloc malinois bien en place, certaines alternatives ont peut-être montré leurs limites, que certains observateurs avaient soulevées à l’occasion d’un mercato carolo exempt de renforts dans ce secteur.