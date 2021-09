Test Achats veut rendre "l'Accord consommateur" contraignant pour les fournisseurs

L'Accord "Le consommateur dans le marché libéralisé du gaz et de l'électricité" (Accord consommateur) vise à protéger les consommateurs contre d'éventuelles pratiques abusives ou informations trompeuses dans leurs relations avec les fournisseurs d'énergie. Test Achats dit constater que de nombreux fournisseurs ne respectent pas ce texte voire ne l'ont pas encore signé.

Un certain nombre de fournisseurs réduisent actuellement leur offre tarifaire, notamment en ne proposant plus de plans tarifaires à tarif fixe. "Cela signifie que si une personne souhaite devenir cliente chez eux, elle devra opter pour une offre à tarif variable. Mais cela signifie aussi que si quelqu'un est déjà client et que son contrat à prix fixe expire, il ne pourra plus opter pour un nouveau contrat à prix fixe", explique Test Achats.