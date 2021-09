Ce que révèlent les «Facebook Files», l’enquête qui secoue une fois de plus Mark Zuckerberg

Et si l’enquête publiée depuis le 13 septembre dans le Wall Street Journal (WSJ) avait autant d’impact que le scandale Cambridge Analytica ? Baptisée les « Facebook Files », cette série d’articles et de podcasts égrène une à une les révélations cinglantes sur le fonctionnement interne du plus grand réseau social du monde. Toutes ont été soit balayées, soit nettement nuancées par la firme de Menlo Park. Elles mettent néanmoins en lumière, voire confirment, des faiblesses flagrantes dans sa stratégie de modération ou sa responsabilité sociétale.

Que dit cette enquête, menée depuis un an et demi par une équipe de journalistes basée à San Francisco et dirigée par Jeff Horwitz ? Tuyautés par un lanceur d’alerte anonyme, ils ont interrogé des dizaines d’employés et ex-employés du réseau social, compilé des documents et des extraits de conversations internes pendant plus d’un an et demi. En voici les révélations les plus sensibles.