Allemagne: négociations pour un «ménage à trois» à la chancellerie

Le parti libéral (FDP) et les écologistes vont jouer les arbitres dans la succession d’Angela Merkel. Les négociations pour la formation d’un gouvernement et l’élection d’un nouveau chancelier devraient durer plusieurs mois.

Une chose est presque sûre dans ces folles élections allemandes : les écologistes et les libéraux (FDP) participeront au gouvernement. Et au final, ce sont eux, les partenaires juniors, qui dicteront leurs conditions et choisiront le chancelier le plus apte, selon eux, à gouverner l’Allemagne de l’après-Merkel.