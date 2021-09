On n’avait jamais payé le diesel aussi cher en Belgique

C’est un véritable sujet de préoccupation, voire même d’angoisse, pour les consommateurs : alors que l’on glisse tout doucement vers les mois les plus froids de l’année, la facture énergétique des ménages comme des entreprises belges connaît un vilain coup de chaud. Depuis la mi-août, le prix du gaz naturel est pris d’une frénésie haussière qui l’a amené à un niveau record, qui va faire très mal à ceux qui ont un contrat de fourniture variable ou qui voient leur contrat fixe arriver à échéance et qui doivent le renouveler. En cause, une forte demande consécutive à la reprise post-covid. Cette flambée du prix du gaz naturel – couplée à celle de la tonne de CO2 – aspire dans son sillage celui de l’électricité, qui a lui aussi établi de nouveaux plus hauts. Pour les consommateurs, c’est la double peine.