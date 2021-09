Des rayons vides chez Carrefour à cause de la fermeture du centre logistique de Nivelles

La fermeture du site de Nivelle et la perte de 549 emplois ont déclenché l’occupation du site et l’arrêt des transports. Les marchandises se dégradent, les rayons des magasins se vident et les franchisés sont inquiets.

Carrefour reste particulièrement vague sur l’impact que la grève après l’annonce de la fermeture du centre logistique de Nivelle qui alimente une partie de ses magasins et de ses franchisés. Quels produits, quels magasins ? L’enseigne refuse d’entrer dans les détails, se contentant de se ranger au nombre des victimes de l’annonce, abrupte, du groupe Kuehne+Nagel, de fermer son dépôt de Nivelles où elle gère une partie des approvisionnements de son unique client, Carrefour., et de recentrer la gestion des marchandises dans ses deux dépôts flamands à Kontich (Anvers) pour les produits secs et Kampenhout (Brabant flamand) pour les produits frais (boucherie, fruits et légumes…). Une fermeture qui implique la perte directe de 549 emplois sur place et qui a engendré une occupation du site par les travailleurs et le départ de la direction.