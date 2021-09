Inondations: la Flandre propose un prêt à la Wallonie, qui reste perplexe

Le ministre-président flamand est prêt à accorder un prêt ou une garantie pour soutenir la Wallonie après les inondations. Côté wallon, on se dit prêt à examiner l’offre, même si l’on est perplexe face à cette initiative de nature « bancaire ».

La Déclaration de septembre, ce discours de rentrée du ministre-président flamand, est toujours vue avec une certaine méfiance côté francophone, parce qu’elle fut parfois le théâtre de surenchères communautaires. Mais cette année, Jan Jambon a surpris, par une petite phrase de son allocution. « Des milliers de gens ont été frappés par des conditions météorologiques extrêmes. Ici et maintenant, je fais une offre au gouvernement wallon d’entamer une discussion pour voir si nous pouvons aider la Wallonie via l’octroi d’un prêt ou d’une garantie. » Les dirigeants de la Région wallonne ont appris cette offre par la presse, et ont mis un peu de temps à réagir, manifestement surpris.