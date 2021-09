Ligue des Champions: le capitaine de Leipzig Peter Gulacsi compte sur le soutien des fans pour battre le Club de Bruges

Pour la première fois depuis mars 2020, les ’Roten Bullen’ joueront un match européen à domicile devant du public. « Et cela joue un grand rôle », a déclaré le gardien et capitaine Peter Gulacsi. « Nous l’avons déjà remarqué cette saison en Bundesliga. Tu sens l’énergie dans le stade. Dans un match de Ligue des Champions, ce sera encore plus le cas. »

Il y aura 23.500 spectateurs, la moitié de la capacité, dans le stade. En raison de l’évolution favorable du nombre de contaminations au coronavirus dans la région, le club a reçu lundi l’autorisation pour accueillir plus de spectateurs, mais le club estimait que le délai était trop court pour le faire déjà contre le Club Bruges.