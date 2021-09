Leipzig, une «affiche» plus modeste mais plus importante

Cela peut paraître bizarre mais le deuxième match de poule de Ligue des champions que Bruges va disputer ce mardi soir à Leipzig est, sur papier du moins, autrement plus important que les affiches déjà disputées et à venir face aux mastodontes que sont le PSG ou Manchester City. Car, comme l’a rappelé le capitaine ad interim Hans Vanaken, l’objectif premier et à vrai dire le plus réaliste de cette campagne est de tenter d’accrocher une nouvelle fois cette troisième place qualificative pour les 16es de finale de l’Europa League.

Forcément, après avoir réussi à arracher un point inattendu mais loin d’être miraculeux en ouverture, revenir avec une ou trois unité(s) d’Allemagne dans la besace, « serait fantastique », comme l’a rappelé Mats Rits au micro de Sporza avant l’envol pour l’Allemagne.