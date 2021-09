Dans le Clasico U21, les Mauves ont battu les Rouches 2-1 ce lundi soir au parc Astrid. Avec une soirée tranquille pour Magallan en défense centrale. Les buts d Anderlecht ont été inscrits sur coup franc par Colassin – aligné en milieu axial et déjà auteur d un double contre Charleroi – et par De Wilde via une Madjer. Blessé, Colassin a dû quitter le terrain à l’heure de jeu. Le but des Liégeois a été inscrit sur une frappe déviée de Calut.