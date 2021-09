Anderlecht: ressources et caractère… mauves

Anderlecht qui prend des points après avoir été mené ou, mieux encore, qui s’en sort plus qu’honorablement en grappillant quelques unités en infériorité numérique, cela n’arrive pas tous les jours. La saison dernière, les Mauves avaient été réduits à dix à trois reprises et ils étaient systématiquement rentrés bredouilles. Ce fut le cas à Bruges avec l’exclusion de Lokonga (de 2-0 à 3-0), à Eupen avec la rouge de Lawrence (de 0-0 à 2-0) et avec celle de Miazga à l’Antwerp (de 0-0 à 1-0). Certes, les Anderlechtois l’avaient emporté contre Zulte-Waregem (de 3-1 à 4-1) malgré l’exclusion de Cullen, mais les Waregemois étaient à ce moment-là déjà réduits à dix. La tendance s’est enfin inversée, dimanche, à Ostende, pour le RSCA.