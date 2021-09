Il y a toujours du boulot pour Kim Clijsters

Quatrième match officiel depuis l’annonce de son « Kimback », voici deux ans, et toujours pas de succès pour Kim Clijsters, 38 ans. Ce lundi, sous le soleil de Chicago, elle effectuait son retour à la compétition après un nouvel arrêt de plus d’un an. Et malgré, des frappes lourdes qu’elle maîtrise toujours, la Limbourgeoise a dû s’incliner face à la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, 97e mondiale. Non sans un vrai combat (de 2h18 !), mais avec beaucoup trop de fautes au final. Il y a encore du boulot…

Beaucoup de hauts, mais aussi pas mal de bas : cela résume assez bien la copie qu’a rendue Kim Clijsters, ce lundi à Chicago, pour son énième retour à la compétition après une nouvelle longue absence. Mais fallait-il attendre autre chose d’une joueuse, talentueuse certes, mais fatalement en manque cruel de repère et de rythme ?