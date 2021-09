WTA Indian Wells: Ashleigh Barty déclare forfait

L’Australienne Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, a renoncé à participer au tournoi WTA 1000 d’Indian Wells, qui débute dans neuf jours (6-17 octobre), ont annoncé lundi les organisateurs sur leur compte Twitter, sans en préciser la raison.

La Japonaise Naomi Osaka (7e) et l’Américaine Serena Williams ont déjà annoncé qu’elles ne participeraient pas non plus au tournoi californien, initialement programmé en mars mais décalé à l’automne en raison de la pandémie.

Barty reste sur une élimination prématurée à l’US Open, où elle s’était arrêtée au 3e tour, battue par l’Américaine Shelby Rogers. Lauréate de Wimbledon en juillet, elle avait manqué l’occasion d’enchaîner avec un deuxième Grand Chelem.

Elle avait expliqué « ne plus avoir assez de forces physiques ou mentales dans le réservoir » durant ce match.