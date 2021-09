Aujourd’hui peut-être, ou alors demain…

Les Wallons qui ont démarré plus tard, seront-ils prêts pour mi-octobre ? Pas sûr du tout.

Procession d’Echternach ou chemin de croix ? La gestion de la pandémie aura en tout cas tout eu depuis le début, du parcours du combattant et d’une très longue épreuve de patience. La nouvelle est tombée ce lundi, mais on le pressentait déjà depuis quelques jours : il n’y aura pas de CST – Covid Safe Ticket – étendu dès ce premier octobre à Bruxelles. De quoi s’arracher les cheveux pour des théâtres et salles de spectacle qui avaient déjà prévenu leurs spectateurs par mail de l’application de nouvelles réglementations, ou pour les restaurateurs dans le flou depuis plusieurs jours alors qu’ils devaient mettre en place les procédures de contrôle de leurs clients.

Rendez-vous le 15 octobre ? C’est la date qui est désormais annoncée, mais il serait sans doute plus sage de ne plus promettre que ce qu’on est certain de tenir.