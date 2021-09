Une septième maison située dans le quartier avenue Gounod et place Verdi à Anderlecht présente des fissures. Vendredi soir, six maisons ont été déclarées inhabitables après l’apparition de grandes fissures dans les murs. Les pompiers de Bruxelles et Vivaqua ont déterminé qu’il s’agissait d’une importante fuite d’eau.