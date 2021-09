Liège: une propriété remarquable mise en vente à 1,1 million d’euros (photos)

Cette propriété située à Embourg a accueilli par le passé divers logis et activités de production, et est entièrement consacrée au logement depuis les années 1980. On y retrouve désormais deux habitations mais aussi un vaste potentiel encore inexploité, comme son manoir du XVIIIe siècle à aménager. La propriété pourrait se prêter à diverses affectations comme des logements multiples, une activité professionnelle, etc. En plus de son patrimoine bâti, elle bénéfice d’un cadre naturel remarquable grâce à un parc privé d’environ 3 hectares.

