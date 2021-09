Du béton fait de sang, de sueur, de larmes et d’urine pour construire sur la Lune et Mars

Au vu des rayons cosmiques qui frappent la surface de la Lune et de Mars, les astronautes doivent pouvoir s’abriter dans des constructions solides et permanentes. Aujourd’hui, des chercheurs ont eu une idée qui pourrait permettre de fabriquer du béton sur ces corps célestes.

Déjà au Moyen Age, on utilisait du sang animal, qui présente visiblement de bonnes propriétés de liaison, pour fabriquer du mortier de construction. Or, cela fait déjà bien longtemps que, en dehors des accidents qui peuvent survenir, les chantiers de construction de ce monde se déroulent sans effusion de sang. Il est donc plutôt surprenant que des scientifiques britanniques reprennent aujourd’hui ce concept plutôt alchimique et soient même prêts à utiliser du sang humain pour fabriquer du béton. Dans la revue Materials Today Bio, les chercheurs de l’Université de Manchester présentent leur matériau de construction exotique, fait de « sang, de sueur et de larmes ».