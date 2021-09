ArcelorMittal va investir 1,1 milliard d'euros pour décarboniser son site de Gand (2)

Soucieux de verdir son image, le géant de l'acier ArcelorMittal compte investir 1,1 milliard d'euros dans les technologies de décarbonisation de son usine phare à Gand, annonce-t-il mardi. Les gouvernements belge et flamand apporteront également leur soutien financier.

Concrètement, le groupe prévoit la construction d'une usine de production d'acier par réduction directe (Direct Reduced Iron ou DRI) de 2,5 millions de tonnes sur son site de Gand, et de deux nouveaux fours électriques. ArcelorMittal Belgium ambitionne ainsi de réduire ses émissions de CO2 d'environ 3,9 millions de tonnes par an d'ici 2030, ce qui représente environ 4% des émissions totales de CO2 en Flandre.

Il s'agira d'un des plus gros investissements durables dans notre pays.

"Les deux fours électriques feront fondre le DRI et la ferraille d'acier, qui seront ensuite transformés dans l'aciérie en brames d'acier, puis en produits finis", détaille l'entreprise. "Une fois que l'installation DRI et les fours électriques seront construits, la production passera progressivement du haut fourneau A à l'installation DRI et aux fours électriques pendant une période de transition, après quoi le haut fourneau A sera mis à l'arrêt étant donné qu'il arrive en fin de vie".