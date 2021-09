Vinci regroupe toutes ses énergies dans un bâtiment high-tech sur l’Aéropôle de Gosselies

Vinci Energies Belgique est désormais logé dans un bâtiment high-tech. Pour le plus grand bonheur des employés et de l’Aéropôle de Gosselies. - D.R.

Acheter un terrain en août 2019, obtenir son permis d’urbanisme cinq mois plus tard et intégrer les bureaux flambant neufs en août 2021 est une performance qui ne se rencontre pas tous les jours en Belgique. Et pourtant, Vinci Energies Belgique a réussi ce contre-la-montre à l’Aéropôle de Gosselies pour y installer ses employés sur le nouveau site régional d’une des multiples ramifications du géant français.

Vinci Energies Belgique, c’est le regroupement de dix entreprises spécialisées dans deux domaines de prédilection : la transition écologique et la transformation digitale, domaines ô combien d’actualité. La filiale a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 86 millions d’euros.