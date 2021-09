Portraits: les quatre candidats qui briguent la tête du Parti

Taro Kono, un réformateur imprévisible

Successivement ministre des Affaires étrangères, de la Défense puis, à présent, de la Réforme administrative, Taro Kono, 58 ans, est l’homme politique le plus populaire de l’archipel et le favori des sondages. Ce réformateur connu pour son franc-parler n’hésite pas à crisper y compris dans son propre parti par des décisions non concertées et des positionnements heurtant la ligne conservatrice officielle (soutien au mariage homosexuel, sortie progressive du nucléaire, etc.).